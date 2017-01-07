أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الوطني اليمني حقق اليوم السبت تقدما في ذوباب بباب المندب، وسيطر على مواقع مهمة في المنطقة الواقعة غربي تعز، كما سيطر أيضا على مواقع بمحافظة صعدة (شمال البلاد).

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الوطني اليمني مسنودا بطيران التحالف العربي سيطر صباح اليوم علي ذوباب والمنصورة وجبال العمري بإسناد جوي من طيران التحالف، في منطقة ذوباب المطلة على مضيق باب المندب (غربي محافظة تعز).

وأشارت المصادر إلى أن المعارك تجري على أشدها، وسط تهاوي صفوف وتحصينات الحوثيين وحلفائهم، وتقدم مستمر للجيش والمقاومة بالمنطقة الإستراتيجية.

وكان التحالف العربي والجيش الوطني أجريا استعدادات منذ نحو شهرين لشن عملية عسكرية في جبهة باب المندب، لاستعادة الشريط الساحلي الممتد من غرب مدينة عدن مرورا بمدينة المخا والوازعية غرب تعز.

من جهة أخرى، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية في أبين (جنوبي البلاد) قولها إن ستة جنود يمنيين قتلوا وأصيب عشرون آخرون في تفجير انتحاري بالمدينة.